Giletti, i no vax e il braccio di silicone: “Confronti in tv servono” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Massimo Giletti ospita a Non è l’arena il dottor Guido Russo, l’odontoiatra biellese che ha cercato di vaccinarsi usando un braccio di silicone. La presenza dell’ospite fa discutere. “Noi che facciamo programmi abbiamo bisogno di conflitti e Confronti, abbiamo bisogno anche di portare persone per capire chi sono”, dice Giletti motivando la propria linea diversa rispetto a quella indicata da Enrico Mentana, direttore del tg La7, che non ritiene opportuno dare la parola ai no vax. “I telegiornali devono dare notizie, noi facciamo programmi: sono mondi completamente diversi. Io la scorsa settimana, al vicequestore no vax Schillirò, ho dimostrato in tempo reale che non stava dicendo una cosa corretta. Parlava di un articolo censurato e scomparso dal web, io l’ho trovato in pochi secondi e l’ho fatto ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Massimoospita a Non è l’arena il dottor Guido Russo, l’odontoiatra biellese che ha cercato di vaccinarsi usando undi. La presenza dell’ospite fa discutere. “Noi che facciamo programmi abbiamo bisogno di conflitti e, abbiamo bisogno anche di portare persone per capire chi sono”, dicemotivando la propria linea diversa rispetto a quella indicata da Enrico Mentana, direttore del tg La7, che non ritiene opportuno dare la parola ai no vax. “I telegiornali devono dare notizie, noi facciamo programmi: sono mondi completamente diversi. Io la scorsa settimana, al vicequestore no vax Schillirò, ho dimostrato in tempo reale che non stava dicendo una cosa corretta. Parlava di un articolo censurato e scomparso dal web, io l’ho trovato in pochi secondi e l’ho fatto ...

