Entry list Australian Open 2022 femminile: assente Serena Williams, ci sono due italiane (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il sito ufficiale degli Australian Open ha comunicato ufficialmente l‘Entry list per il torneo femminile del 2022. Presente la numero uno al mondo e padrona di casa Ashleigh Barty, ci sarà anche Naomi Osaka mentre spicca l’assenza della quarantenne Serena Williams, che resterà a riposo ulteriormente su suggerimento dei medici. Per quanto riguarda le italiane, soltanto due presenti: si tratta di Camila Giorgi e di Jasmine Paolini. L’Entry list COMPLETA SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il sito ufficiale degliha comunicato ufficialmente l‘per il torneodel. Presente la numero uno al mondo e padrona di casa Ashleigh Barty, ci sarà anche Naomi Osaka mentre spicca l’assenza della quarantenne, che resterà a riposo ulteriormente su suggerimento dei medici. Per quanto riguarda le, soltanto due presenti: si tratta di Camila Giorgi e di Jasmine Paolini. L’COMPLETA SportFace.

Advertising

sportface2016 : #AustralianOpen, l'entry list femminile: assente Serena #Williams, ci sono due italiane - sportface2016 : #AustralianOpen, l'entry list maschile: #Djokovic iscritto, nove italiani presenti - infoitsport : Australian Open 2022, Novak Djokovic presente nell'entry-list ufficiale. Ci saranno esenzioni mediche per il serbo? - OA_Sport : #AusOpen Novak Djokovic presente nell'entry-list ufficiale dello Slam a Melbourne. Ci saranno esenzioni mediche per… - StockCarLiveITA : Non io che faccio F5 da 6 ore in attesa dell'aggiornamento dell'entry list :) #ChiliBowl2022 -