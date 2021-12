Ornella Vanoni vittima di un incidente in treno: il comunicato dall’Ospedale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ornella Vanoni ha annunciato di essere caduta mentre era in treno e di dover annullare una serie di appuntamenti già fissati, compresa la presenza alla prima del Teatro alla Scala di Milano di ieri sera, dove avrebbe assistito, assieme a Marracash, alla rappresentazione di Macbeth per la regia di Davide Livermore e diretto dal M. Riccardo Chailly. La cantante ha avvisato i propri fan su Twitter, dove ha spiegato l'accaduto e si è scusata anche con chi l'attendeva a Bologna dove avrebbe dovuto prendere parte a un'anteprima speciale del film "Senza fine" scritto da Elisa Fuksas e Monica Rametta e prodotto da Moreno Zani e Malcom Pagani. Come si è fatta male Ornella Vanoni Poco fa è arrivata la notizia dall'ospedale, Ornella Vanoni si è affidata a twitter per ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 8 dicembre 2021)ha annunciato di essere caduta mentre era ine di dover annullare una serie di appuntamenti già fissati, compresa la presenza alla prima del Teatro alla Scala di Milano di ieri sera, dove avrebbe assistito, assieme a Marracash, alla rappresentazione di Macbeth per la regia di Davide Livermore e diretto dal M. Riccardo Chailly. La cantante ha avvisato i propri fan su Twitter, dove ha spiegato l'accaduto e si è scusata anche con chi l'attendeva a Bologna dove avrebbe dovuto prendere parte a un'anteprima speciale del film "Senza fine" scritto da Elisa Fuksas e Monica Rametta e prodotto da Moreno Zani e Malcom Pagani. Come si è fatta malePoco fa è arrivata la notizia dall'ospedale,si è affidata a twitter per ...

