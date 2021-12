Nicola Pisu | scontro con Signorini durante la pubblicità? Il retroscena

(Di martedì 7 dicembre 2021)trae Alfonso? Il Vicolo delle News nelle scorse ore ha ricevuto una segnalazione da parte di un utente che, ieri sera, si trovava in studio per la puntata del GF Vip. Il fatto riguarderebbe, uno degli eliminati del reality che si trovava in studio, e il conduttore Alfonso L'articolo proviene da Novella 2000.

Secondo alcune indiscrezioni,è scappato via dallo studio del GF Vip 6 in seguito alle richieste di un autore e poi Signorini lo avrebbe insultato.è andato via dallo studio nell'ultima puntata serale del ...Ieri sera è andato in onda il mistero disparito al Grande Fratello Vip 6 . L'ex concorrente era presente a inizio puntata ed è stato inquadrato a volte, poi è svanito nel nulla. Al rientro da una pubblicità è apparsa la sua ...Secondo alcune indiscrezioni, Nicola Pisu è scappato via dallo studio del GF Vip 6 in seguito alle richieste di un autore e poi Signorini lo avrebbe insultato ...1' di lettura 07/12/2021 - Nicola Pistoia, Max Pisu, Gianni Ferreri e Danilo Brugia sono i protagonisti di “Casalinghi disperati”, commedia scritta da Cinzia Berni e Guido Polito, in scena con la regi ...