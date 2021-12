Edilizia e arredamenti | il legno prende quota Le opportunità arrivano pure dal Superbonus che fa aumentare i cantieri

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Edilizia arredamenti

Corriere Adriatico

ANCONA Le case in legno spopolano nelle Marche. Lo affermano i dati, lo confermano le aziende. Il Rapportoin Legno 2021 realizzato dal Centro Studi di FederlegnoArredo per Assolegno sottolinea un trend in crescita già da qualche anno: il mercato della bioedilizia non sembra più essere ...Sono richieste figure competenti in e - commerce, ma anche in sicurezza e ambiente o in. ... e Giuseppe Groppo della Groppo Fratelli di Sommariva Bosco, che opera nel settore degli...Blitz nella ditta La Rancia Valigeria: maxi bottino di borse, zaini e portamonete. Colpi a vuoto al consorzio agrario e da Colabeton. Scatta la caccia alla banda ...ANCONA Le case in legno spopolano nelle Marche. Lo affermano i dati, lo confermano le aziende. Il Rapporto Edilizia in Legno 2021 realizzato dal Centro Studi di FederlegnoArredo per ...