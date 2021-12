Altro lutto per la Regina Elisabetta: il dolore per una grande perdita (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Regina Elisabetta è in lutto. Nella giornata di venerdì, infatti, è venuta a mancare una delle sue più strette amiche, ovvero Ann Fortune FitzRoy, Duchessa di Grafton. La donna è venuta a mancare alla veneranda età di 101 anni, dopo aver servito la Famiglia Reale per 69 anni. Leggi anche -> La Regina e quel banchetto per Obama: l’incredibile scusa usata per farlo finire Nel 1980 venne insignita della Dama di Gran Croce del Reale Ordine Vittoriano, un onore che le venne concesso proprio dalla Regina Elisabetta per i suoi servigi. Inoltre nel 1954 la Regina Elisabetta fu madrina della secondogenita di Ann Fortune. Quindi dopo la dipartita del Principe Filippo, l’amato marito, per Elisabetta è arrivato il momento di ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Laè in. Nella giornata di venerdì, infatti, è venuta a mancare una delle sue più strette amiche, ovvero Ann Fortune FitzRoy, Duchessa di Grafton. La donna è venuta a mancare alla veneranda età di 101 anni, dopo aver servito la Famiglia Reale per 69 anni. Leggi anche -> Lae quel banchetto per Obama: l’incredibile scusa usata per farlo finire Nel 1980 venne insignita della Dama di Gran Croce del Reale Ordine Vittoriano, un onore che le venne concesso proprio dallaper i suoi servigi. Inoltre nel 1954 lafu madrina della secondogenita di Ann Fortune. Quindi dopo la dipartita del Principe Filippo, l’amato marito, perè arrivato il momento di ...

Advertising

Piero42395724 : RT @11Giuliano: Un Altro: Malore fatale alla guida: muore il 38enne Roberto Tusi. Lutto a Casalsigone per il dipendente della Socar e allen… - italiano1061975 : RT @11Giuliano: Un Altro: Malore fatale alla guida: muore il 38enne Roberto Tusi. Lutto a Casalsigone per il dipendente della Socar e allen… - febo287 : RT @11Giuliano: Un Altro: Malore fatale alla guida: muore il 38enne Roberto Tusi. Lutto a Casalsigone per il dipendente della Socar e allen… - FabioDiEgidio2 : RT @11Giuliano: Un Altro: Malore fatale alla guida: muore il 38enne Roberto Tusi. Lutto a Casalsigone per il dipendente della Socar e allen… - himeralive : Si è spento questa notte un altro pezzo di Storia della Radiofonia Palermitana, La Voce: Gioacchino Caponetto di Ra… -