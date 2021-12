Manuel Calise morto in un tragico incidente: lutto a Ischia (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’Isola di Ischia piange la scomparsa di Manuel Calise, diciassettenne morto in un incidente stradale nella notte scorsa. Dopo essere stato colpito da un’auto, il giovane è stato sbalzato sulla scogliera sottostante, fra Casamicciola e Lacco Ameno. Manuel Calise, non ancora diciottenne, stava percorrendo il lungomare in scooter. Si è scontrato con un’auto e il violento impatto lo ha sbalzato dalla sella. Il corpo del ragazzo è stato scaraventato sulla scogliera. La caduta da un’altezza così elevata lo ha ucciso sul colpo. E ora a Ischia si piange la scomparsa di un giovane che avrebbe compiuto diciotto anni fra pochi giorni. Il terribile incidente stradale si è verificato su un tratto della famosa litoranea tra Casamicciola e Lacco ... Leggi su ck12 (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’Isola dipiange la scomparsa di, diciassettennein unstradale nella notte scorsa. Dopo essere stato colpito da un’auto, il giovane è stato sbalzato sulla scogliera sottostante, fra Casamicciola e Lacco Ameno., non ancora diciottenne, stava percorrendo il lungomare in scooter. Si è scontrato con un’auto e il violento impatto lo ha sbalzato dalla sella. Il corpo del ragazzo è stato scaraventato sulla scogliera. La caduta da un’altezza così elevata lo ha ucciso sul colpo. E ora asi piange la scomparsa di un giovane che avrebbe compiuto diciotto anni fra pochi giorni. Il terribilestradale si è verificato su un tratto della famosa litoranea tra Casamicciola e Lacco ...

