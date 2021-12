Lorenzo Licitra fa coming out: “Sono fidanzato con Gabriele Rossi” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lorenzo Licitra e Gabriele Rossi Sono una coppia. Dopo mesi di rumor è finalmente arrivata la conferma da parte dei diretti interessati, che hanno parlato della loro storia d’amore a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Il cantante e l’attore Sono stati immortalati per la prima volta dal settimanale Chi esattamente un anno fa e risale infatti proprio allo scorso novembre la loro vacanza insieme. Vacanza che fece molto rumore perché Gabriele Rossi era reduce da poco di un outing fatto da Gabriel Garko a Live Non è la d’Urso. Il divo delle fiction Ares raccontò infatti di aver avuto una storia con Gabriele Rossi, ma di non starci più insieme, nonostante l’ottimo rapporto mantenuto. Quando uscirono così le foto con ... Leggi su biccy (Di giovedì 2 dicembre 2021)una coppia. Dopo mesi di rumor è finalmente arrivata la conferma da parte dei diretti interessati, che hanno parlato della loro storia d’amore a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Il cantante e l’attorestati immortalati per la prima volta dal settimanale Chi esattamente un anno fa e risale infatti proprio allo scorso novembre la loro vacanza insieme. Vacanza che fece molto rumore perchéera reduce da poco di un outing fatto da Gabriel Garko a Live Non è la d’Urso. Il divo delle fiction Ares raccontò infatti di aver avuto una storia con, ma di non starci più insieme, nonostante l’ottimo rapporto mantenuto. Quando uscirono così le foto con ...

