Sebastian Vettel su Raikkonen: “Se ci litighi, il problema sei tu…” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Compagni di scuderia ai tempi della Ferrari. Un rapporto che è scivolato estremamente liscio, nonostante le poche gioie vissute con la Rossa di Maranello. Sebastian Vettel, in una bella intervista, si è dilungato sul suo rapporto personale con Kimi Raikkonen che sta per correre le due ultime due gare della sua lunga carriera in Formula Uno. Le parole di Sebastian Vettel sull’ex compagno di scuderia Ecco cosa ha detto sull’ex compagno di team Sebastian Vettel, attuale pilota dell’Aston Martin: “Credo che sia l’unico pilota che è rimasto sempre coerente e identico nei comportamenti che conosco in F1 – ha dichiarato il quattro volte iridato secondo quanto riportato dalla testata GPFans – quando ho esordito in F1 era il punto di riferimento e mi ha accolto in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Compagni di scuderia ai tempi della Ferrari. Un rapporto che è scivolato estremamente liscio, nonostante le poche gioie vissute con la Rossa di Maranello., in una bella intervista, si è dilungato sul suo rapporto personale con Kimiche sta per correre le due ultime due gare della sua lunga carriera in Formula Uno. Le parole disull’ex compagno di scuderia Ecco cosa ha detto sull’ex compagno di team, attuale pilota dell’Aston Martin: “Credo che sia l’unico pilota che è rimasto sempre coerente e identico nei comportamenti che conosco in F1 – ha dichiarato il quattro volte iridato secondo quanto riportato dalla testata GPFans – quando ho esordito in F1 era il punto di riferimento e mi ha accolto in ...

