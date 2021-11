Stellantis - Al via lo sviluppo di batterie allo stato solido (Di martedì 30 novembre 2021) Il gruppo Stellantis investe nelle batterie allo stato solido. Per la loro realizzazione, il costruttore sfrutterà il know-how di Factorial Energy, una startup specializzata negli accumulatori di prossima generazione con cui è stato sottoscritto un accordo di collaborazione e sviluppo congiunto. Investimento strategico. L'accordo prevede anche un investimento strategico da parte di Stellantis ma non sono state fornite indicazioni precise sull'ammontare dell'impegno finanziario, al pari di quanto deciso dalla Mercedes-Benz con la sottoscrizione di un analogo patto di collaborazione con la stessa Factorial. L'amministratore delegato Carlos Tavares si è limitato ad affermare che "l'investimento in Factorial e in altri partner autorevoli ... Leggi su quattroruote (Di martedì 30 novembre 2021) Il gruppoinveste nelle. Per la loro realizzazione, il costruttore sfrutterà il know-how di Factorial Energy, una startup specializzata negli accumulatori di prossima generazione con cui èsottoscritto un accordo di collaborazione econgiunto. Investimento strategico. L'accordo prevede anche un investimento strategico da parte dima non sono state fornite indicazioni precise sull'ammontare dell'impegno finanziario, al pari di quanto deciso dalla Mercedes-Benz con la sottoscrizione di un analogo patto di collaborazione con la stessa Factorial. L'amministratore delegato Carlos Tavares si è limitato ad affermare che "l'investimento in Factorial e in altri partner autorevoli ...

