Salvini, Meloni e Berlusconi: tutti assieme ma è un'illusione ottica (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La “villa” come “illusione ottica” di un’alleanza che ritrova un centro di gravità, luogo degli incontri periodici come fu Arcore sin dai tempi del lunedì con Bossi, quando i cronisti aspettavano uno spiffero per conoscere i destini della nazione e magari, lì dentro, si scambiavano solo amenità dopo un risotto. E come gli incontri a palazzo Grazioli, il centro del variopinto romanzo Berlusconiano dei tempi e degli eccessi che furono. È così forte l’immaginario di ciò che è stato, che il riflesso pavloviano nel vedere baci e abbracci a favor di camera all’uscita di Villa Grande, e pure la macchina di Salvini che per poco non mette sotto la famiglia Dudù induce all’abbaglio. Per carità, l’elemento atemporale rispetto al tempo e agli acciacchi è comunque in questa ritualità, che sopravvive alle generazioni che si ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La “villa” come “” di un’alleanza che ritrova un centro di gravità, luogo degli incontri periodici come fu Arcore sin dai tempi del lunedì con Bossi, quando i cronisti aspettavano uno spiffero per conoscere i destini della nazione e magari, lì dentro, si scambiavano solo amenità dopo un risotto. E come gli incontri a palazzo Grazioli, il centro del variopinto romanzoano dei tempi e degli eccessi che furono. È così forte l’immaginario di ciò che è stato, che il riflesso pavloviano nel vedere baci e abbracci a favor di camera all’uscita di Villa Grande, e pure la macchina diche per poco non mette sotto la famiglia Dudù induce all’abbaglio. Per carità, l’elemento atemporale rispetto al tempo e agli acciacchi è comunque in questa ritualità, che sopravvive alle generazioni che si ...

Advertising

elio_vito : Buongiorno. @berlusconi è tornato a Roma. Bene. Pare voglia incontrare Meloni e Salvini. Male. Non c'è alcuna frett… - elio_vito : Ed a Salvini e Meloni (Tajani dice che ha vinto) dico che abbiamo perso non perché c'è stata la manifestazione sab… - meb : A gennaio dicevano: se cade Conte, Salvini e Meloni vinceranno tutte le elezioni. Mi pare che Conte sia caduto. E c… - kiara86769608 : RT @ilruttosovrano: Miracolo al vertice del centrodestra, il legittimo impedimento per motivi di salute di Berlusconi, per presentarsi in t… - infoitinterno : Meloni e Salvini da Berlusconi per il vertice del centrodestra -