GFVip | Soleil vive un momento di sconforto Ecco cos’è accaduto

Soleil tra lacrime e sconforto: l'influencer affronta un crollo emotivo: "Ho solo i fan, menomale che almeno loro mi danno un minimo d'affetto" Al Grande Fratello dopo la scorsa puntata andata in onda lunedì 18 ottobre, in Casa i concorrenti sono tornati a discutere di tutto. La quiete dunque è già terminata. Il gruppo delle donne si rischiera nuovamente contro la modella e influencer Soleil Sorge, che cercano di isolarla e soprattutto di evitarla, dopo i vari episodi accaduti in casa. Soleil in queste ultime ore vive un momento di sconforto e svela a Gianmaria da cosa deriva il suo malessere, la giovane non capisce perché non ha ancora avuto una sorpresa durante la puntata come tutti gli altri VIP. Gianmaria cerca di incoraggiare la sua ex fidanzata a non mollare.

