Gf Vip 6 | Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi ai ferri corti | “Questa è l’ultima volta che parliamo!”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nella Casa del Gf Vip 6 le discussioni tracontinuano. I due erano con altri concorrenti in giardino escherzando ha detto adi avere un regalo per lei: “L’avevo comprata per Soleil ma preferisco darla a te!”. Il regalo è Davide che imita l’iguana.da questo gesto è molto infastidita ed ha ribadito che non sopporta più il comportamento del ragazzo, e così hanno iniziato a litigare: (VIDEO)lasciami in pace. Non mi far venire il nervoso. Non mi interessa proprio parlare con te. Tu parli tanto, poi i fatti annullano tutto quello che dici. Fammi stare nel mio e tu stai nel tuo. Non mi rovinare l’umore. Laha continuato: Fammi fare il mio percorso come ho ...