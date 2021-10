Black Friday 2021, quando inizia? Le date per ogni catena (Di martedì 19 ottobre 2021) Si avvicina il periodo delle offerte per il Black Friday: ecco quando inizia. Le date degli sconti per ogni catena. Nata come tradizione americana, quello del Black Friday è ormai un appuntamento imperdibile per milioni di persone in tutto il mondo. inizialmente le catene di negozi, specialmente quelle di informatica, concedevano un solo giorno di vendite a prezzi stracciati e questo generava code interminabili all’ingresso degli store e anche scene di delirio collettivo con persone che facevano letteralmente a botte per assicurarsi l’ultimo modello di iPhone, l’ultima console Sony o un Tv di ultima generazione. Grazie inizialmente alla catena di distribuzione Amazon, ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 19 ottobre 2021) Si avvicina il periodo delle offerte per il: ecco. Ledegli sconti per. Nata come tradizione americana, quello delè ormai un appuntamento imperdibile per milioni di persone in tutto il mondo.lmente le catene di negozi, specialmente quelle di informatica, concedevano un solo giorno di vendite a prezzi stracciati e questo generava code interminabili all’ingresso degli store e anche scene di delirio collettivo con persone che facevano letteralmente a botte per assicurarsi l’ultimo modello di iPhone, l’ultima console Sony o un Tv di ultima generazione. Grazielmente alladi distribuzione Amazon, ...

Advertising

La7tv : #piazzapulita Il leader di #IoApro avverte: 'Sarà il Black Friday, domani succederà un casino. Io sono in contatto… - HabboFansites_ : RT @HabboInHabbo_IT: ?? ?????????? ???????? ???????????????????? ?? Sul fansite i nostri reporter hanno pubblicato una nuova news! ????????????: {ALL} Anteprima Offer… - HabboInHabbo_IT : ?? ?????????? ???????? ???????????????????? ?? Sul fansite i nostri reporter hanno pubblicato una nuova news! ????????????: {ALL} Anteprima Of… - cosedifranci : Candele comprate l'anno scorso per #Natale. Farò di sicuro il bis magari approfittando del Black Friday #casa… - DividendProfit : Black Friday, tutti pazzi per il Livestream Shopping. Ecco cos’è e come funziona Da FinanciaLounge -