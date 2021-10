Fifa, in settimana vertice con i ct delle nazionali sulla riforma dei calendari (Di lunedì 18 ottobre 2021) Continua a far discutere la proposta della Fifa di organizzare i Mondiali di calcio ogni due anni. Ne discuteranno in settimana i commissari tecnici delle nazionali invitati a una serie di videoconferenze su un potenziale nuovo calendario dal 2024. Gli incontri online sono fissati per martedì 19 ottobre 2021 e giovedì 21 ottobre 2021. Le discussioni saranno guidate da Arsene Wenger, Chief of Global Football Development della Fifa, e includeranno una serie di punti di discussione, tra cui la salute dei giocatori, le finestre internazionali, la frequenza delle finali della Coppa del Mondo Fifa e altre questioni importanti nel gioco. “Come allenatore delle squadre nazionali maschili, il loro contributo è ... Leggi su footdata (Di lunedì 18 ottobre 2021) Continua a far discutere la proposta delladi organizzare i Mondiali di calcio ogni due anni. Ne discuteranno ini commissari tecniciinvitati a una serie di videoconferenze su un potenziale nuovoo dal 2024. Gli incontri online sono fissati per martedì 19 ottobre 2021 e giovedì 21 ottobre 2021. Le discussioni saranno guidate da Arsene Wenger, Chief of Global Football Development della, e includeranno una serie di punti di discussione, tra cui la salute dei giocatori, le finestre inter, la frequenzafinali della Coppa del Mondoe altre questioni importanti nel gioco. “Come allenatoresquadremaschili, il loro contributo è ...

