Death Stranding ispira una linea di occhiali in una collaborazione tra Hideo Kojima e Jean-François Rey

È chiaro che Death Stranding non sia un titolo per tutti, nonostante sia già considerato un vero e proprio gioco cult e uno dei migliori dell'intera generazione precedente, superando i grandi capolavori. Hideo Kojima è conosciuto non solo per i suoi titoli, ma anche per una serie di merchandise particolare legato ai suoi giochi. Ovviamente Death Stranding non è da meno: Hideo Kojima ha collaborato con Jean-François Rey, un'altra celebrità eccentrica che si dedica al design di occhiali, per disegnare una serie di occhiali che si ispirano a Death Stranding e che sono a dir poco rari. Possono essere prenotati a breve, e sono i ...

