Pordenone: esonerato l'allenatore Rastelli (Di sabato 16 ottobre 2021) Il Pordenone calcio ha annunciato, in una nota, di avere sollevato Massimo Rastelli dall'incarico di allenatore. Insieme al tecnico sono stati licenziati anche il suo vice Dario Rossi, il preparatore ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) Ilcalcio ha annunciato, in una nota, di avere sollevato Massimodall'incarico di. Insieme al tecnico sono stati licenziati anche il suo vice Dario Rossi, il preparatore ...

Advertising

DiMarzio : #Pordenone, esonerato #Rastelli dopo la sconfitta contro la #Ternana. #Tedino in pole per sostituirlo - SkySport : ULTIM'ORA SERIE B PORDENONE, ESONERATO MASSIMO RASTELLI Decisiva la sconfitta contro la Ternana #SkySerieB #SerieB… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Pordenone: esonerato l'allenatore Rastelli: (ANSA) - PORDENONE, 16 OTT - Il Pordenone calcio ha an… - PISAinVIDEO : Pordenone: esonerato anche Rastelli, in arrivo Tedino e alla prossima c’è il Pisa - Calcio_Casteddu : ?? #Pordenone in caduta libera in #SerieB ,? Dopo #Paci esonerato anche l'ex #Cagliari ?Via anche il resto dello sta… -