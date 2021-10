NFL – Le altre partite del weekend di Week 6 (Di sabato 16 ottobre 2021) Il Weekend della Week 6 di National Football League si apre con la sfida di Londra tra i Jacksonville Jaguars e i Miami Dolphins. Jacksonville si presenta in terra inglese decisa a mettere a segno la prima vittoria della stagione, mentre Miami per riscattare un avvio negativo e ritrovare un successo che manca da quattro giornate. Per Brian Flores, la buona notizia è il recupero di Tua Tagovailoa, che potrebbe giocare come starter nella gara di domenica, il cui inizio è previsto alle 14:30. Chi scende in campo nel Weekend di Week 6? La giornata di sfide continua con il turno delle 19:00, con i Rams che vanno a caccia della quinta vittoria stagionale, contro i Giants. Nello stesso turno, Texans e Colts si sfidano per puntare al secondo successo in campionato. Detroit invece proverà ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 ottobre 2021) Ildella6 di National Football League si apre con la sfida di Londra tra i Jacksonville Jaguars e i Miami Dolphins. Jacksonville si presenta in terra inglese decisa a mettere a segno la prima vittoria della stagione, mentre Miami per riscattare un avvio negativo e ritrovare un successo che manca da quattro giornate. Per Brian Flores, la buona notizia è il recupero di Tua Tagovailoa, che potrebbe giocare come starter nella gara di domenica, il cui inizio è previsto alle 14:30. Chi scende in campo neldi6? La giornata di sfide continua con il turno delle 19:00, con i Rams che vanno a caccia della quinta vittoria stagionale, contro i Giants. Nello stesso turno, Texans e Colts si sfidano per puntare al secondo successo in campionato. Detroit invece proverà ...

Ultime Notizie dalla rete : NFL altre Brady brilla, è Tampa show a Philadelphia ...28 - 22 senza troppi patemi a Philadelphia nel Thursday Night che apre la sesta giornata Nfl. I ... anche Gronkowski è fermo ai box, e dal ridurre le penalità: altre 120 yds regalate stavolta agli ...

NBA, Doc Rivers non scioglie i dubbi: "Simmons giocherà per Philadelphia? E chi lo sa" ... un po' come il giocatore NFL Marshawn Lynch che partecipava alle conferenze stampa dicendo solo "... non ha chiarito pubblicamente la sua posizione ? e anche altre destinazioni, come le squadre di Los ...

Football, Nfl: razzismo e omofobia, Jon Gruden lascia i Las Vegas Raiders la Repubblica Il Preview di week 6 NFL Altre pedine molto importanti sono state costrette a limitare ... I Titans conducono la AFC South con buon agio, ma sono probabilmente la squadra division leader meno convincente della NFL. La difesa ...

Nfl, su Helbiz Live i contenuti più curati trasmessi in tutta Italia Highlights e docufilm Helbiz, leader globale nella micromobilità, ha annunciato ieri un accordo tra Helbiz Media, il ramo media del gruppo, e la National Football League (Nfl) per trasmettere i contenuti della lega profess ...

