Green pass obbligatorio, a Cerveteri apre il centro tamponi con i prezzi più bassi d'Italia (Di sabato 16 ottobre 2021) Cerveteri – Il comune di Cerveteri (alle porte di Roma) lancia da lunedì un centro di tamponi comunale con i prezzi più bassi d'Italia. Ad annunciarlo è il sindaco, Alessio Pascucci. Il Comune di Cerveteri, insieme alla Multiservizi Caerite che gestisce le farmacie comunali e la Alabiso Lab, ha attivato a partire da lunedì 18 ottobre in Piazza Risorgimento (all'interno dei locali della ex Pro Loco), un centro tamponi Comunale, aperto 6 giorni su 7, dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle ore 19. La novità più importante è costituita dal costo: i tamponi per gli adulti verranno effettuati a 10 euro, quelli per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni a 5 euro, costo inferiore a quello indicato dal Governo ...

