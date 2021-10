Calcio: Genoa; Ballardini, dare sensazione di essere squadra (Di sabato 16 ottobre 2021) Riscattare la sconfitta di Salerno cercando il primo successo al Ferraris. Questo l'obiettivo del Genoa di Ballardini che per la gara di domani con il Sassuolo ritrova giocatori importanti come ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) Riscattare la sconfitta di Salerno cercando il primo successo al Ferraris. Questo l'obiettivo deldiche per la gara di domani con il Sassuolo ritrova giocatori importanti come ...

