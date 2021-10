Salvini: «Il reddito di cittadinanza è un’offesa a chi si alza alle 5 di mattina, non va dato a chi passeggia» (Di venerdì 15 ottobre 2021) «Non ci sono redditi di cittadinanza da regalare a quelli che passeggiano per strada». Lo ha detto Matteo Salvini a Seveso, dove si è recato in vista del ballottaggio. «Tra noi e la sinistra ci sono due visioni diverse».. A Draghi «ho chiesto di tagliare abbondantemente il reddito di cittadinanza. Va dato a chi non può lavorare, a chi è disabile e non ce la fa. Non va dato a chi non vuole lavorare, che è una offesa a chi si alza alle 5 di mattina». Il reddito di cittadinanza «così com’è, è un disincentivo al lavoro, un incentivo ai furbetti e agli evasori». Salvini, nuovo attacco alla Lamorgese Poi Salvini ha affrontato la questione sicurezza. «Finite ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) «Non ci sono redditi dida regalare a quelli cheno per strada». Lo ha detto Matteoa Seveso, dove si è recato in vista del ballottaggio. «Tra noi e la sinistra ci sono due visioni diverse».. A Draghi «ho chiesto di tagliare abbondantemente ildi. Vaa chi non può lavorare, a chi è disabile e non ce la fa. Non vaa chi non vuole lavorare, che è una offesa a chi si5 di». Ildi«così com’è, è un disincentivo al lavoro, un incentivo ai furbetti e agli evasori»., nuovo attacco alla Lamorgese Poiha affrontato la questione sicurezza. «Finite ...

