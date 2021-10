Processo Regeni: il governo si costituisce parte civile (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il governo si costituisce parte civile nel processo per l’omicidio di Giulio Regeni che si apre giovedì 14 ottobre 2021 a Roma. Alla prima udienza è attesa la conferma della scelta della Presidenza del Consiglio. L’udienza valuta le questioni preliminari e decide tempi e modi del processo contro gli 007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano fra gennaio e febbraio del 2016. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il governo si costituisce parte civile nel processo per l’omicidio di Giulio Regeni che si apre giovedì 14 ottobre 2021 a Roma. Alla prima udienza è attesa la conferma della scelta della Presidenza del Consiglio. L’udienza valuta le questioni preliminari e decide tempi e modi del processo contro gli 007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano fra gennaio e febbraio del 2016.

