Le impronte di Trachilos sono del primo ominide

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : impronte Trachilos

Agenzia ANSA

Nonostante le tante particolarità e la loro popolarità , ledinon hanno mai convinto la comunità scientifica sulla loro origine 'umana' perché, come spiegava anche lo stesso ...Trovate nel 2017 vicino a, su una spiaggia di Creta , lefossilizzate sono la più antica prova diretta che abbiamo del bipedismo nei nostri antenati. Ancora più vecchie di quanto riportato in precedenza, ...I ricercatori dell'Università di Tubinga collegano le impronte di Trachilos a Creta a Graecopithecus freybergipre, ominide vissuto in Grecia.Risalgono a 6,2 milioni di anni fa quelle che potrebbero essere le più antiche impronte di ominide mai scoperte. Si trovano a Creta, dove sono state studiate per la prima volta nel 2017, e adesso sono ...