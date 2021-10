Giacomo Vianello | chi è il cantante di Amici 21

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)è unoriginario di Venezia classe 1998. Il suo nome diventa famoso dopo essere riuscito ad entrare nella scuola di21, in occasione della terza puntata. Conosciamo ora meglio chi è il nuovo allievo di Rudy Zerbi e alcune curiosità sulla sua vita privata. Biografia dinasce il 5 gennaio 1998 a Mestre, in provincia di Venezia. I suoi genitori sono separati: attualmente vive a Marghera insieme alla madre, mentre con il padre i rapporti sono ai minimi termini. La musica è la sua passione più grande, ma complice la difficile situazione familiare non ha mai avuto la possibilità di studiare canto. Nonostante ciò, nel corso degli anni riesce a coltivare ugualmente il suo sogno senza l’aiuto di nessuno, facendo ...