Buon compleanno a Paul Simon | il cantore intimista del folk compie 80 anni

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Icona delamericano80. Cantautore e chitarrista (ma anche attore) statunitense, con Art Garfunkel ha dato vita a brani immortali come 'The Sound of Silence', 'Mrs Robinson'...

Advertising

chetempochefa : Facciamo tanti auguri di buon compleanno a @FabioDeLuigi, con un tributo che gli abbiamo dedicato a #CTCF da… - UEFAcom_it : Buon compleanno, Daniel Maldini ?????? #UCL | @acmilan - welikeduel : Buon compleanno Andrea! (Il primo Pojana non si scorda mai) ?? @Pennacchiiiii - patrizi00536975 : @giuseppezorzi @polverebionda auguri di buon compleanno - GolDiTacco : #13ottobre #OnThisDay #BuonCompleanno Buon compleanno Totò Di Natale che oggi compie 44 anni #SerieA #udinese… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

Icona del folk americano Paul Simon compie 80 anni. Cantautore e chitarrista (ma anche attore) statunitense, con Art Garfunkel ha dato vita a brani immortali come 'The Sound of Silence', 'Mrs Robinson'...... una cena in famiglia o tra colleghi di lavoro, uno altro evento da festeggiare in ... Il formaggio fresco di capra e la ricotta sono entrati, con ungusto, anche nel secondo e nel ...Con Art Garfunkel ha creato il duo iconico e pubblicato brani immortali come "The Sound of Silence" e "Mrs Robinson" ...L'artista oggi compie 82 anni. Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Sergio Zinni: 'Grazie per le belle performance che ci ha regalato' ...