Traffico Roma del 12-10-2021 ore 18:00 (Di martedì 12 ottobre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione particolarmente trafficato il raccordo con coda in carreggiata interna tra Cassia bis è il Giubileo è ancora tra Settebagni e l'uscita per la 24 in esterna a tratti tra via Cristoforo Colombo e Casilina sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e il raccordo in uscita dalla città mentre nella direzione opposta si rallenta tra Galla Placidia e la tangenziale in direzione di quest'ultima sulla stessa tangenziale maggiori disagi in direzione San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in zona San Giovanni incolonnamenti su via Magna Grecia a causa di un incidente altri incidenti segnalati a Piazza del Fante all'altezza di Lungotevere della Vittoria in via Prenestina in prossimità di via Monti è lungo via Aurelia all'altezza di via Bentivoglio infine il trasporto pubblico da in servizio di domani ...

Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - Agenzia_Ansa : No Green pass a Roma, i manifestanti bloccano il traffico al Muro Torto #ANSA - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a viale John Fitzgerald Kennedy, tra via dei Sette Metri e via di Morena. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 12-10-2021 ore 18:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 17:59 #A1|S Traffico da Svincolo Di Torrenova a Barriera Di Roma Sud.Velocità:10Km/h -