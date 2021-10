INPS | online nuova modalità domanda per quantificazione TFR-TFS

(Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Disponibile sul sito dell’il nuovo servizio per la richiesta didel Tfr/Tfs. Il servizio è dedicato ai dipendenti pubblici in regime di Tfr/Tfs ed è finalizzato alla cessione ordinaria e alla cessione agevolata. La– si legge nella nota – è disponibile sul sito dell’per i cittadini e per gli enti di patronato accreditati attraverso i sistemi di Identità Digitale (spid, cie, cns). Con laprocedura l’utente può richiedere on line la prestazione fornendo solo dati minimali. Il sistema verifica il possesso dei requisiti analizzando le informazioni presenti nelle banche dati dell’Istituto e degli Enti convenzionati e, eventualmente, accoglie lain modo automatico. Il riscontro immediato, l’automatizzazione dei controlli e ...

La domanda - si legge nella nota - è disponibile sul sito dell'per i cittadini e per gli enti di patronato accreditati attraverso i sistemi di Identità Digitale (spid, cie, cns). Con la nuova ...Nell'ambito del Progetto " TFR e TFS in un click ", l'ha reso disponibile per i dipendenti pubblici un nuovo servizioper la richiesta di quantificazione del TFR/TFS , tanto per la liquidazione ordinaria ( DPR 5 gennaio 1950, n. 180 ) quanto ...È disponibile sul sito Inps il nuovo servizio per la richiesta di quantificazione del Tfr/Tfs. Il servizio è dedicato ai dipendenti pubblici in regime di Tfr/Tfs ed è finalizzato alla cessione ordinar ...Nuova modalità di domanda INPS per la quantificazione del TFR e del TFS finalizzata alla cessione ordinaria o agevolata per i dipendenti pubblici.