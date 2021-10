Infortunio Djimsiti: intervento chirurgico per il difensore. Out un mese (Di lunedì 11 ottobre 2021) Infortunio Djimsiti: il difensore dell’Atalanta si è sottoposto questa mattina ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura all’avambraccio Gian Piero Gasperini perde Berat Djimsiti per un mese. Il difensore si è sottoposto questa mattina ad un intervento chirurgico, come riportato dal comunicato ufficiale dell’Atalanta. L’albanese tornerà a disposizione dopo la sosta di novembre: oltre alle due sfide con lo United, il difensore albanese salterà i match di campionato contro Empoli, Udinese, Sampdoria, Lazio e Cagliari. «Il calciatore Berat Djimsiti è stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico di riduzione della frattura ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021): ildell’Atalanta si è sottoposto questa mattina ad unper la riduzione della frattura all’avambraccio Gian Piero Gasperini perde Beratper un. Ilsi è sottoposto questa mattina ad un, come riportato dal comunicato ufficiale dell’Atalanta. L’albanese tornerà a disposizione dopo la sosta di novembre: oltre alle due sfide con lo United, ilalbanese salterà i match di campionato contro Empoli, Udinese, Sampdoria, Lazio e Cagliari. «Il calciatore Beratè stato sottoposto questa mattina addi riduzione della frattura ...

