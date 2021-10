F1, GP Turchia 2021. Hamilton: “Non è vero che sono arrabbiato con il team” (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Non è vero che sono arrabbiato con il mio team. Come squadra lavoriamo per attuare la miglior strategia possibile, ma durante una gara bisogna prendere decisioni in tempi rapidi, e vi sono molti fattori che cambiano costantemente. Ieri ci siamo presi il rischio di restare in pista nella speranza che questa asciugasse, ma non è successo. Ho voluto rischiare provando ad andare fino alla fine, ma era una mia intenzione che non ha funzionato. Alla fine abbiamo fatto la sosta, ed è stata la cosa più sicura che avremmo potuto fare”. Si apre così il messaggio che Lewis Hamilton ha postato sul proprio profilo Instagram, all’indomani del GP di Turchia 2021 di F1, dove il britannico ha chiuso quinto, mostrandosi arrabbiato con il muretto per ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Non èchecon il mio. Come squadra lavoriamo per attuare la miglior strategia possibile, ma durante una gara bisogna prendere decisioni in tempi rapidi, e vimolti fattori che cambiano costantemente. Ieri ci siamo presi il rischio di restare in pista nella speranza che questa asciugasse, ma non è successo. Ho voluto rischiare provando ad andare fino alla fine, ma era una mia intenzione che non ha funzionato. Alla fine abbiamo fatto la sosta, ed è stata la cosa più sicura che avremmo potuto fare”. Si apre così il messaggio che Lewisha postato sul proprio profilo Instagram, all’indomani del GP didi F1, dove il britannico ha chiuso quinto, mostrandosicon il muretto per ...

