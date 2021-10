Terremoto Mediaset | Berlusconi taglia Uomini e Donne Sostituito da un altro programma “Condurrà sempre Maria” Fan distrutti

(Di domenica 10 ottobre 2021)non andrà in onda, è stata sospesa la messa in onda del dating show diDe Filippi: scopriamo il motivo e quando accadrà. Cambia lazione su Canale 5, una decisione che purtroppo ha colpito il celebrediDe Filippi,: davvero un brutto colpo per i fan della trasmissione., salta la puntata: quando e perché Purtroppo, la famosa trasmissione dei sentimenti ideata e condotta daDe Filippi, leader degli ascolti pomeridiani, non andrà in onda lunedì 11 ottobre 2021. Una decisione che è arrivata in occasione della finale dell’Italia per la Nations League 2021, infatti, sono previsti dei cambiamenti importanti al palinsesto della ...

Advertising

antoferito1 : RT @MediasetTgcom24: Giappone, terremoto a Tokyo: almeno 20 feriti e trasporti interrotti #Terremoto - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Giappone, terremoto a Tokyo: almeno 20 feriti e trasporti interrotti #Terremoto - Antonio74489663 : RT @MediasetTgcom24: Giappone, terremoto a Tokyo: almeno 20 feriti e trasporti interrotti #Terremoto - RiccardoCrist15 : RT @MediasetTgcom24: Giappone, terremoto a Tokyo: almeno 20 feriti e trasporti interrotti #Terremoto - MariaAn07403980 : RT @MediasetTgcom24: Giappone, terremoto a Tokyo: almeno 20 feriti e trasporti interrotti #Terremoto -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Mediaset

GameGurus

Canale 5 cambia programma: quando vanno in onda Amici e Verissimo Ilnella programmazione di Rai1 e Canale5 porta subito a degli aggiustamenti nella programmazione della reteche ...Star in the star? Senza precedenti: unUomini e Donne non andrà in onda, è stata sospesa la messa in onda del dating show di Maria De Filippi: scopriamo il motivo e quando accadrà ...Mio Fratello, Mia Sorella, film Netflix in uscita l'8 ottobre 2021, ha un cast composto da attori noti e altri giovani, come Ludovica Martino ...