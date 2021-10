Supplenze | ancora nuovi posti su sostegno al 30 giugno 2022 AGGIORNATO con CALABRIA

(Di domenica 10 ottobre 2021)fino al 30: vengonoattribuitiin deroga, per assicurare il diritto allo studio agli alunni con disabilità. L'articolo .

Advertising

LetiziaQuintas : RT @orizzontescuola: La parola precario ancora esiste: quest’anno fino a 150 mila supplenze - orizzontescuola : La parola precario ancora esiste: quest’anno fino a 150 mila supplenze - ProDocente : La parola precario ancora esiste: quest’anno fino a 150 mila supplenze - ProDocente : Supplenze: ancora nuovi posti su sostegno al 30 giugno 2022. AGGIORNATO con LOMBARDIA - orizzontescuola : Supplenze: ancora nuovi posti su sostegno al 30 giugno 2022. AGGIORNATO con LOMBARDIA -

Ultime Notizie dalla rete : Supplenze ancora

Orizzonte Scuola

Ma alla fine Bianchi dovrà ammettere che la parola precarioesiste. Eccome: quest'anno si arriverà a circa 150 mila. Infatti, Patrizio Bianch i, rispondendo al Workshop Ambrosetti , ...C'è sempre stato, l'attribuzione delletramite algoritmo ha sicuramente dato una sterzata ... Non sonoin graduatoria (aspetto l'inserimento del 2021). La mia cdc al momento è solo per ...Lo aveva detto poco più di mese fa, alla vigilia dell'inizio delle lezioni. Ma alla fine Bianchi dovrà ammettere che la parola precario ancora esiste. Eccome: quest'anno si arriverà a circa 150 mila s ...In vista della riapertura delle scuole si era ipotizzato l’incremento del personale docente e Ata con apposite unità di supporto anti-Covid. Ad oggi, nonostante fosse stata prevista l’aggiunta di spec ...