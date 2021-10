Svezia, ct Andersson: «Squalifica Kulusevski? Per noi non cambia nulla» (Di sabato 9 ottobre 2021) Ct Svezia: «La Squalifica di Kulusevski? Per noi non cambia nulla». Ecco le dichiarazioni di Janne Andersson Janne Andersson, commissario tecnico della Svezia, ha parlato in vista dei prossimi impegni della Nazionale. Le sue dichiarazioni. «Adesso è il momento di ricaricare le batterie, perché martedì ci aspetta una nuova gara impegnativa. La Squalifica di Kulusevski non cambierà nulla del nostro modo di interpretare la partita: Quaison può ricoprire molto bene il suo ruolo, e probabilmente lo farà anche martedì. Nonostante ciò, è ovvio che vorremmo avere con noi Dejan». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Ct: «Ladi? Per noi non». Ecco le dichiarazioni di JanneJanne, commissario tecnico della, ha parlato in vista dei prossimi impegni della Nazionale. Le sue dichiarazioni. «Adesso è il momento di ricaricare le batterie, perché martedì ci aspetta una nuova gara impegnativa. Ladinon cambieràdel nostro modo di interpretare la partita: Quaison può ricoprire molto bene il suo ruolo, e probabilmente lo farà anche martedì. Nonostante ciò, è ovvio che vorremmo avere con noi Dejan». L'articolo proviene da Calcio News 24.

