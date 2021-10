Sciopero 11 ottobre 2021: orari aerei, treni, trasporti (Di domenica 10 ottobre 2021) Sciopero generale lunedì 11 ottobre 2021: a rischio stop trasporti – treni dalle 21 di oggi 10 ottobre, aerei, autobus e metro – ma anche scuola e uffici pubblici in tutta Italia. Il motivo è l’agitazione proclamata per il primo giorno della settimana. La protesta prevede fasce di garanzia che hanno particolare rilevanza soprattutto in relazione al trasporto locale nelle grandi città. Lo Sciopero, hanno evidenziato le Fs, scatta dalle 21 di domenica 10 ottobre e dura fino alle 21 di lunedì 11 ottobre. Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di trenitalia. trenitalia si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma ... Leggi su italiasera (Di domenica 10 ottobre 2021)generale lunedì 11: a rischio stopdalle 21 di oggi 10, autobus e metro – ma anche scuola e uffici pubblici in tutta Italia. Il motivo è l’agitazione proclamata per il primo giorno della settimana. La protesta prevede fasce di garanzia che hanno particolare rilevanza soprattutto in relazione al trasporto locale nelle grandi città. Lo, hanno evidenziato le Fs, scatta dalle 21 di domenica 10e dura fino alle 21 di lunedì 11. Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity ditalia.talia si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma ...

sole24ore : ?? Sciopero nazionale l’11 ottobre per scuola, uffici pubblici e trasporti. Ecco le fasce di garanzia ? L’agitazione… - Flavr7 : @flc_crea @cgilnazionale Ma uno sciopero contro la discriminazione giunta ANCHE sui luoghi di lavoro a quando? Il 1… - me_desaparecido : RT @anna30048679: @Elewhatelse3 @Alessan19274511 #SCIOPEROGENERALE l'11 ottobre e dal 15 sciopero ad oltranza NO TAMPONI NO VACCINI NO G… - Moreno01720679 : @Palazzo_Chigi Grazie a chi avete ricattato semmai ..avete preso per il culo milioni di persone, ricordatevi che si… - HuaweiP38 : RT @paolobeffa: Saremo anime semplici ma rispondiamo col livello di lotta di classe che siamo in grado di mettere in campo. 11 ottobre scio… -