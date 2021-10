No Green Pass, assalto a sede Cgil. Scontri a Roma e Milano. Draghi: inaccettabile (Di domenica 10 ottobre 2021) Il 9 ottobre 2021 sarà ricordato per l'assalto nella Capitale alla sede nazionale della Cgil da parte dei manifestanti contro il Green Pass. La Cgil denuncia l'accaduto con parole nette: "La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento no-vax - si legge in un tweet -. Abbiamo resistito allora, resisteremo ora e ancora. A tutti ricordiamo che organizzazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte". La manifestazione sfiora con tafferugli anche Palazzo Chigi e la solidarietà alla Cgil - che per oggi alle 10 ha convocato l'assemblea generale mentre ci sarà anche un presidio davanti alla sede assaltata - è unanime. Il presidente della Repubblica ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 10 ottobre 2021) Il 9 ottobre 2021 sarà ricordato per l'nella Capitale allanazionale dellada parte dei manifestanti contro il. Ladenuncia l'accaduto con parole nette: "La nostranazionale, ladelle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento no-vax - si legge in un tweet -. Abbiamo resistito allora, resisteremo ora e ancora. A tutti ricordiamo che organizzazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte". La manifestazione sfiora con tafferugli anche Palazzo Chigi e la solidarietà alla- che per oggi alle 10 ha convocato l'assemblea generale mentre ci sarà anche un presidio davanti allaassaltata - è unanime. Il presidente della Repubblica ...

