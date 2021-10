Ramsey attacca | ' Se gestito bene posso giocare di più | il Galles sa come si fa'

(Di giovedì 7 ottobre 2021) 'So quello chefare e con la giusta gestionerestare in forma a lungo etante partite'.già in passato, Aarontorna in nazionale e dalil modo in cui lo ...

'So quello che posso fare e con la giusta gestione posso restare in forma a lungo e giocare tante partite'. Come già in passato, Aarontorna in nazionale e dal Gallesil modo in cui lo gestisce la Juve. Senza citarla ma non ce n'è bisogno quando dice: 'La filosofia e i metodi di allenamento sono diversi nel mio club da ...TORINO. Da caso clinico a caso internazionale. Dopo gli infortuni e i pochi minuti collezionati finora, Aaronrompe il silenzio dal ritiro del Galles ela Juventus per la gestione dei suoi infortuni. "La filosofia e i metodi di allenamento sono diversi nel mio club " spiega il centrocampista ...Aaron Ramsey parla dal ritiro del Galles e manda un chiaro messaggio alla Juventus: il centrocampista è rinato in Nazionale ...Il centrocampista finora ha giocato solo 106 minuti in bianconero, ma domani sarà titolare con la sua nazionale e si sfoga: “Questi piccoli infortuni sono frustranti e non aiutano, io posso giocare mo ...