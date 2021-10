PS4 Rilasciato BwE PS4 NOR Validator 1 7 4

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Team BetterWayElectronics hapoche ore fa un nuovo aggiornamento di BwE PS4 NORcon la nuova versione 1.7.4.Questo programma molto utile per i riparatori è progettato esclusivamente per convalidare la flash NOR della console PS4.Se la tua console è improvvisamente morta e ha quello che viene chiamato “BLOD”, il NOR può essere il motivo. L’utilizzo del programma ti consentirà di convalidare letteralmente ogni singolo byte del NOR (o oltre 2100 aree specifiche) – permettendoti di vedere dove o se è danneggiato.L’area più comune di corruzione che causa il BLOD è il CID. Alcune aree di questa sezione possono essere effettivamente riparate.Altre aree possono essere scambiate tra diverse console e sono più adatte per la riparazione, il modulo WiFi/BT ne è un buon esempio. Per ulteriori dettagli vi ricordo di leggere la loro pagina ...

