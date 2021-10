Don Matteo e l’addio di Terence Hill. Nino Frassica lancia l’indiscrezione: «Attenzione, è un arrivederci» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) «Ad un certo punto della serie Terence Hill andrà via. Poi tornerà. Attenzione, non è un addio, è un arrivederci». Come un fulmine a ciel sereno Nino Frassica lancia l’indiscrezione su Don Matteo in diretta su Rai Tre, a pochi minuti dalla mezzanotte, nel salotto di ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio. Con la 13^ stagione, in arrivo nei primi mesi del 2022 e attualmente in fase di produzione, il volto storico della serie Terence Hill lascerà il suo personaggio a Raoul Bova. Dopo ben 13 anni, Spoleto dovrà dire addio al prete detective a cui i telespettatori hanno imparato ad affezionarsi. La notizia dell’abbandono di Terence Hill circola ormai da diverso tempo, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 6 ottobre 2021) «Ad un certo punto della serieandrà via. Poi tornerà., non è un addio, è un». Come un fulmine a ciel serenosu Donin diretta su Rai Tre, a pochi minuti dalla mezzanotte, nel salotto di ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio. Con la 13^ stagione, in arrivo nei primi mesi del 2022 e attualmente in fase di produzione, il volto storico della serielascerà il suo personaggio a Raoul Bova. Dopo ben 13 anni, Spoleto dovrà dire addio al prete detective a cui i telespettatori hanno imparato ad affezionarsi. La notizia dell’abbandono dicircola ormai da diverso tempo, ...

