Brusco calo termico, prima neve sulle Dolomiti venete (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Pioggia, neve e Brusco calo delle temperature hanno portato d'improvviso l'autunno in Veneto, dove i fiocchi bianchi sono comparsi sulle Dolomiti e sulle Prealpi già alle quote di 1.800 - 2.000 metri. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Pioggia,delle temperature hanno portato d'improvviso l'autunno in Veneto, dove i fiocchi bianchi sono comparsiPrealpi già alle quote di 1.800 - 2.000 metri. ...

Advertising

Nalidomato98_ : RT @Masse78: “Brusco calo delle temperature” per noi che odiamo il caldo, amanti dell’autunno, non è una frase. È una dichiarazione d’amore… - emillynabur_ : RT @Masse78: “Brusco calo delle temperature” per noi che odiamo il caldo, amanti dell’autunno, non è una frase. È una dichiarazione d’amore… - giorgia14_ : RT @Masse78: “Brusco calo delle temperature” per noi che odiamo il caldo, amanti dell’autunno, non è una frase. È una dichiarazione d’amore… - sonicast93 : RT @Masse78: “Brusco calo delle temperature” per noi che odiamo il caldo, amanti dell’autunno, non è una frase. È una dichiarazione d’amore… - FoodLooveer : RT @Masse78: “Brusco calo delle temperature” per noi che odiamo il caldo, amanti dell’autunno, non è una frase. È una dichiarazione d’amore… -