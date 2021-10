Squid Game 2 è possibile, ma a una condizione: Netflix aggiorna sul rinnovo (Di martedì 5 ottobre 2021) Squid Game 2 si farà? Il futuro della serie coreana, grande rivelazione di fine 2021, è ancora nel limbo, ma Netflix sembra avere le idee chiare al riguardo. Senza dubbio il k-drama si è rivelato un inaspettato successo per il servizio di streaming: in una manciata di giorni ha scalato le vette della top 10 dei titoli più visti e si appresta a battere il record come serie più vista di sempre su Netflix. L’incredibile richiesta di Squid Game ha mandato in tilt i server in Corea del Nord, tanto che il fornitore di servizi Internet sudcoreano SK Broadband ha fatto causa a Netflix, sostenendo che la serie abbia causato un aumento del traffico di rete. Il finale della prima stagione ha chiuso gran parte della storia principale, ma ha lasciato anche molte domande senza ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 ottobre 2021)2 si farà? Il futuro della serie coreana, grande rivelazione di fine 2021, è ancora nel limbo, masembra avere le idee chiare al riguardo. Senza dubbio il k-drama si è rivelato un inaspettato successo per il servizio di streaming: in una manciata di giorni ha scalato le vette della top 10 dei titoli più visti e si appresta a battere il record come serie più vista di sempre su. L’incredibile richiesta diha mandato in tilt i server in Corea del Nord, tanto che il fornitore di servizi Internet sudcoreano SK Broadband ha fatto causa a, sostenendo che la serie abbia causato un aumento del traffico di rete. Il finale della prima stagione ha chiuso gran parte della storia principale, ma ha lasciato anche molte domande senza ...

Advertising

NetflixIT : Il cast di Squid Game gioca anche con i nostri sentimenti?? - NetflixIT : Abbiamo rivisto anche oggi Squid Game? Sì. Siamo forse stanchi di parlarne? No! - sayrevee : Idea per un nuovo gioco di Squid Game impossibile: hai un’ora di tempo per alzarti dal letto senza piangere - MauroDeMarco : Si comincia parlare di Squid Game. Ne parleranno tanto. Diventerà una moda, come la Casa Di Carta. E non è esattamente un complimento. - MyBigYoongi : RT @fragoIixie: cioè in pratica hanno fatto gli squid game con tutti i social ma twitter my beloved è sopravvissuto non mi delude mai -