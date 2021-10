Sport sotto choc: il campione è stato ucciso in una sparatoria (Di martedì 5 ottobre 2021) Al momento le cause che hanno portato alla tragica sparatoria non sono chiare, anche se le forze dell’ordine parlano di un episodio che sarebbe stato determinato da una situazione di “violenza domestica”: lo riporta il Daily Star Online. #FOTO A FINE ARTICOLO Il campione morto in ospedale a causa delle ferite riportate, mentre la donna di 30 anni è attualmente ricoverata in gravi condizioni.Townley è rimasto ucciso in seguito ad una sparatoria avvenuta sabato scorso ad Athens, in Georgia. Assieme a lui ha perso la vita anche una donna di 30 anni, non ancora identificata.Il portavoce del Dipartimento di Polizia locale, il tenente Shaun Barnett, ha dichiarato ai media che la polizia della contea di Athens-Clarke è intervenuta a causa di una sparatoria a Morton Avenue, nel ... Leggi su howtodofor (Di martedì 5 ottobre 2021) Al momento le cause che hanno portato alla tragicanon sono chiare, anche se le forze dell’ordine parlano di un episodio che sarebbedeterminato da una situazione di “violenza domestica”: lo riporta il Daily Star Online. #FOTO A FINE ARTICOLO Ilmorto in ospedale a causa delle ferite riportate, mentre la donna di 30 anni è attualmente ricoverata in gravi condizioni.Townley è rimastoin seguito ad unaavvenuta sabato scorso ad Athens, in Georgia. Assieme a lui ha perso la vita anche una donna di 30 anni, non ancora identificata.Il portavoce del Dipartimento di Polizia locale, il tenente Shaun Barnett, ha dichiarato ai media che la polizia della contea di Athens-Clarke è intervenuta a causa di unaa Morton Avenue, nel ...

