Roma | Zaniolo dice ' no' alla Nazionale | una scelta di testa

(Di martedì 5 ottobre 2021) Nicolò, ha scelto di restare anonostante la convocazione in extremis di Mancini per l’infortunio di Pessina in Atalanta–Milan. Solo unaconservativa da parte del numero 22 che in questi giorni non si sta allenando col gruppo squadra a causa di un affaticamento muscolare: l’obiettivo è quello di tornare al 100% per il big match di Torino, che vedrà laimpegnata contro la Juventus, il 17 ottobre prossimo. Il giallorosso sta lavorando in palestra senza sforzare i muscoli: non dovrà sottoporsi ad esami strumentali ma nei prossimi giorni continuerà a volgere un lavoro personalizzato.