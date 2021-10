I bizzarri piani del Principe Carlo per quando sarà Re | vivrà in un appartamento

Leggi su dilei

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Dopo la morte delFilippo,D’Inghilterra sta prendendo sempre più a cuore il destino della Monarchia. Presto o tardi potrebbe diventare Re e ha già ben chiare le modifiche da apportare a Buckingham Palace e alla tradizione reale. I suoi progetti, però, potrebbero apparire, soprattutto a coloro che hanno sempre apprezzato la compostezza e l’eleganza della Regina Elisabetta.d’Inghilterra, Re in unQuella cheimmagina è una monarchia più snella, con sempre meno membri della Royal Family a lavorare a pieno titolo per la Corona, e moderna. E per far sì che la sua visione si avveri è pronto anche ad intraprendere strade alternative che sorprendono i più e strappano anche qualche sorriso ironico. Un Re senza castello: è questo quello che ...