Uomini Donne, Gabrio Landi: ''Ciprian? Non mi sembra autentico'' (Di domenica 3 ottobre 2021) Gabrio Landi, corteggiatore di Andrea Nicole, commenta il percorso a Uomini e Donne e lancia una frecciatina al rivale Ciprian. Leggi su comingsoon (Di domenica 3 ottobre 2021), corteggiatore di Andrea Nicole, commenta il percorso ae lancia una frecciatina al rivale

Advertising

ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - ItaliaViva : 'Ultime ore di campagna elettorale. Alle 17, in diretta Facebook, ringrazierò tutte le donne e gli uomini di Italia… - _Nico_Piro_ : invita Kabul a prendere a modello come stato islamico quello di Doha dove al lavoro, nell'apparato statale e nella… - VK4213 : Riflettevo sul fatto che gli uomini in TV vanno: panzoni, fuori forma, senza chioma scintillante e conducono da dec… - arialuce1 : @Valter14032653 @circeanna Mi dicono che gli uomini non soppprtino le donne prolisse. Quindi se posso agevolo -