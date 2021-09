Star in the star, la ‘vendetta’ di Fabrizio Corona su Ilary Blasi: cosa ha fatto sui social (Di giovedì 30 settembre 2021) star in the star il nuovo show condotto da Ilary Blasi, continua ad essere al centro delle polemiche. Se all’inizio la querelle era legata alla troppa somiglianza con il rodassimo show di Rai 1 condotto da Carlo Coni ‘Tale e quale show’. ora a tenere banco sono gli ascolti. I bassi ascolti per essere precisi. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, star in the star su Canale 5: chiude in anticipo? cosa succederà stasera Ed ecco spuntare sui social un post di Fabrizio Corona che senza troppi giri di parole definisce lo show un flop. “Solo Flop, Ilary Blasi”. Fabrizio Corona in un ... Leggi su funweek (Di giovedì 30 settembre 2021)in theil nuovo show condotto da, continua ad essere al centro delle polemiche. Se all’inizio la querelle era legata alla troppa somiglianza con il rodassimo show di Rai 1 condotto da Carlo Coni ‘Tale e quale show’. ora a tenere banco sono gli ascolti. I bassi ascolti per essere precisi. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv,in thesu Canale 5: chiude in anticipo?succederà stasera Ed ecco spuntare suiun post diche senza troppi giri di parole definisce lo show un flop. “Solo Flop,”.in un ...

