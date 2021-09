Turismo in tempo di pandemia, italiani scelgono svolta country (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’emergenza sanitaria incide sulle scelte di viaggio per l’80% degli italiani, che prediligono la svolta country e sostenibile. È quanto emerge dall’11° Rapporto “Gli italiani, il Turismo sostenibile e l’ecoTurismo”, con un focus su “Food tourism e tutela dell’Italian taste”, realizzato dalla Fondazione UniVerde. sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’emergenza sanitaria incide sulle scelte di viaggio per l’80% degli, che prediligono lae sostenibile. È quanto emerge dall’11° Rapporto “Gli, ilsostenibile e l’eco”, con un focus su “Food tourism e tutela dell’Italian taste”, realizzato dalla Fondazione UniVerde. sat/gtr su Il Corriere della Città.

