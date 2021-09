Morisi indagato, Dadone: “Chi citofonerà a casa di Salvini? La superiorità morale è una barzelletta. L’Italia aspetta risposte concrete, non propaganda” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Scagli la prima pietra chi è senza peccato. La fragilità è parte dell’essere umano, il perbenismo e gli insulti da bar sport invece ci impediscono di affrontare i problemi reali di questo Paese in tutta la loro complessità”. È quanto scrive in un post sulla sua pagina Facebook i ministro M5S per le politiche giovanili, Fabiana Dadone, riferendosi alla notizia dell’indagine per droga che coinvolge l’ex capo della comunicazione di Salvini, Luca Morisi (leggi l’articolo). “Ho dovuto fare un test del capello per dimostrare la mia terzietà nell’affrontare il tema delle droghe – ha aggiunto l’esponente M5S – e ribadire un concetto banale: non devo necessariamente vivere un’esperienza per poterla comprendere ed accettare”. “Luca Morisi ha fatto del perbenismo provocazione – scrive ancora nel suo post la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 settembre 2021) “Scagli la prima pietra chi è senza peccato. La fragilità è parte dell’essere umano, il perbenismo e gli insulti da bar sport invece ci impediscono di affrontare i problemi reali di questo Paese in tutta la loro complessità”. È quanto scrive in un post sulla sua pagina Facebook i ministro M5S per le politiche giovanili, Fabiana, riferendosi alla notizia dell’indagine per droga che coinvolge l’ex capo della comunicazione di, Luca(leggi l’articolo). “Ho dovuto fare un test del capello per dimostrare la mia terzietà nell’affrontare il tema delle droghe – ha aggiunto l’esponente M5S – e ribadire un concetto banale: non devo necessariamente vivere un’esperienza per poterla comprendere ed accettare”. “Lucaha fatto del perbenismo provocazione – scrive ancora nel suo post la ...

