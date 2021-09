Ferrari - Al via una collaborazione con l'ex chief designer della Apple, Jony Ive (Di lunedì 27 settembre 2021) La Ferrari e la controllante Exor hanno avviato una collaborazione pluriennale con Jony Ive e Marc Newson, noti nel mondo del design per aver firmato lo stile di numerosi prodotti di successo della Apple. Chi sono. Ive, nato nel 1954 a Londra, ha lavorato per 27 anni a Cupertino arrivando a ricoprire la carica di chief designer per quasi 20 anni. In tale veste, ha contribuito a progettare dispositivi quali l'iPhone, l'iPod o l'iPad. Nel 2019 ha lasciato la multinazionale fondata da Steve Jobs per creare il collettivo creativo LoveFrom con Newson, designer di origini australiane che per cinque anni ha lavorato per la Mela morsicata, firmando anche lo stile degli Apple Watch. Entrambi hanno legami con il mondo dell'automobile e con ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 27 settembre 2021) Lae la controllante Exor hanno avviato unapluriennale conIve e Marc Newson, noti nel mondo del design per aver firmato lo stile di numerosi prodotti di successo. Chi sono. Ive, nato nel 1954 a Londra, ha lavorato per 27 anni a Cupertino arrivando a ricoprire la carica diper quasi 20 anni. In tale veste, ha contribuito a progettare dispositivi quali l'iPhone, l'iPod o l'iPad. Nel 2019 ha lasciato la multinazionale fondata da Steve Jobs per creare il collettivo creativo LoveFrom con Newson,di origini australiane che per cinque anni ha lavorato per la Mela morsicata, firmando anche lo stile degliWatch. Entrambi hanno legami con il mondo dell'automobile e con ...

