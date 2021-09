(Di domenica 26 settembre 2021) Nel posticipo della 6ª giornata di Serie A, la Lazio supera la Roma per 3 - 2 nel derby. In gol Milinkovic - Savic, Pedro, Ibanez, Felipe Anderson e Veretout. A fine gara, il tecnico biancoceleste, ...

Advertising

BADV4SS : RT @DiMarzio: Trionfo #Lazio nel derby: è la vittoria di #Sarri e #Pedro - DiMarzio : Trionfo #Lazio nel derby: è la vittoria di #Sarri e #Pedro - ilcirotano : Sarri in trionfo: festeggia sotto la curva con l'aquila Olimpia - -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri trionfo

A fine gara, il tecnico biancoceleste, Maurizio, ha festeggiato il successo con l'aquila Olimpia sotto la curva Nord... all'andata, venerdì 15 gennaio 2021, ci fu un vero e propriodella Lazio, che si impose ... la Lazio continua a fare fatica, a Torino la squadra di Maurizioha messo in fila il secondo ...Il derby è biancoceleste. Finisce con un preziosissimo trionfo per la Lazio che sigla il 3-2 e manda ko la Roma. Un tris pieno di emozioni quello calato allo Stadio Olimpico. I ...L'esultanza di Maurizio Sarri dopo il derby vinto: con i tifosi sotto la curva e Olimpia al braccio È il trionfo della Lazio, è il primo derby di Roma vinto da Maurizio Sarri. A fine partita è 3-2 per ...