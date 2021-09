Prima categoria | il tecnico dà un pugno all’arbitro dopo il rosso!

(Di domenica 26 settembre 2021) Brutto episodio nel calcio dilettantistico italiano, siamo nel girone A di, in campo si sfidano Oleggio Castello e Carpignano. La sfida si stava giocando a Paruzzaro, un comune in provincia di Novara. Nel secondo tempo con i padroni di casa avanti 2-0 l’arbitro Andrea Felis di Torino, ha espulso ildegli ospiti, Giovanni Alosi. Fin qui niente di strano, ma il grave episodio arriva pochi secondil’espulsione, con Alosi che da unFelis. L’arbitro fischia sospendendo immediatamente la partita decretando il 3-0 a tavolino per l’Oleggio Castello contro il Carpignano. Ilviene allontanato dai giocatori e dai suoi collaboratori. I tifosi presenti allo stadio sostengono l’arbitro e iniziano ad insultare ...

- AndreaC_85 : RT @AndreaC_85: L'allenatore del Carpignano tira un pugno in faccia all'arbitro, partita sospesa - La Stampa

