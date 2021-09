Appello alla destra | rispetti il suo popolo

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 26 settembre 2021) Comizi, post sui social, partecipazione a incontri e convegni, ospitate in televisione, interviste. È la normale vita del leader politico, il quale non stacca mai, non si ferma un attimo. E anche se si concede qualche ora di relax (al mare, in un ristorante, a fare shopping) lo fa quasi sempre a beneficio di obiettivo. Dura lex della società della comunicazione e della vita pubblica. E poi c‘è pure qualcuno che contesta ai politici di “non aver lavorato mai”!. Eppure, detto questo a onor del vero, io, se fossi Meloni, Salvini o Tajani, farei una scelta controcorrente: me ne andrei in un convento per un paio di giorni e rifletterei solo con me stesso su quello che sto facendo in maniera irriflessa ogni giorno. L’obiettivo del centroÈ probabile allora che mi si affaccerebbero davanti agli occhi i milioni e milioni di cittadini comuni che non chiedono ...